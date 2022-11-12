Более тысячи россиян госпитализировали с COVID-19 за сутки

11:20, 12 ноября 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 514, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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12 ноября в стране зафиксировано 62 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России после коронавируса выздоровело 5 717 человека. При этом госпитализировали 1 188 человек.

Всего по состоянию на 12 ноября в России выявлено 21 494 588 случаев заболевания коронавирусом, 20 896 445 пациентов выздоровело, 390 964 — умерло.