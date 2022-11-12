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Общество

Первый дизайнерский люк установили у входа в Псковский кремль

Первый дизайнерский люк занял своё место, его установили у входа в Псковский кремль. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«В город прибыло пока 74 люка с символикой Пскова. Постепенно будем украшать ими исторический центр. Предупреждая вопросы, скажу, что изображения на люках не являются государственной атрибутикой. А это значит, что псковичи и туристы смогут ходить и ездить по ним, не нарушая этических норм», - отметил он.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Борис Елкин также поблагодарил псковского дизайнера Михаила Гнедина и Псковский музей-заповедник за помощь в разработке этого проекта. «Ну а чтобы у жителей или гостей Пскова не появилось искушения увезти люк с собой, Центр туризма и творческих индустрий Пскова разработал новые сувениры», - рассказал глава города.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, в скором времени миниатюры люков со снетком, псковской деньгой и надписью «А псковские люки самые красивые» можно будет купить в Доме Беклешова на Георгиевской, 4. Модели псковских люков появятся и в пряничном исполнении - всё это вписывается в тур-код города.

Авторские права на изготовление сувенирной продукции в виде люков передали администрации города Пскова, отмечается в сообщении.

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