Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
Ещё 16 случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболели 125 328 жителей региона, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Всего выздоровели 123 135 псковичей (за сутки – 13), умерли 1941 пациентов.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков - 41009/5
Великие Луки - 18207/3
Бежаницкий район - 1607/0
Великолукский район - 2845/0
Гдовский район - 2250/0
Дедовичский район - 3081/0
Дновский район - 1022/0
Красногородский район - 1129/0
Куньинский район - 1065/0
Локнянский район - 1207/0
Невельский район - 5643/4
Новоржевский район - 1350/1
Новосокольнический район - 3305/0
Опочецкий район - 3834/0
Островский район - 6092/0
Палкинский район - 1270/0
Печорский район - 2977/0
Плюсский район - 1972/0
Порховский район - 4554/0
Псковский район - 9704/1
Пустошкинский район - 1580/0
Пушкиногорский район - 1797/1
Пыталовский район - 1922/0
Себежский район - 2992/0
Струго-Красненский район - 2122/1
Усвятский район - 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
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