Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области

Ещё 16 случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболели 125 328 жителей региона, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего выздоровели 123 135 псковичей (за сутки – 13), умерли 1941 пациентов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков - 41009/5
Великие Луки - 18207/3
Бежаницкий район - 1607/0
Великолукский район - 2845/0
Гдовский район - 2250/0
Дедовичский район - 3081/0
Дновский район - 1022/0
Красногородский район - 1129/0
Куньинский район - 1065/0
Локнянский район - 1207/0
Невельский район - 5643/4
Новоржевский район - 1350/1
Новосокольнический район - 3305/0
Опочецкий район - 3834/0
Островский район - 6092/0
Палкинский район - 1270/0
Печорский район - 2977/0
Плюсский район - 1972/0
Порховский район - 4554/0
Псковский район - 9704/1
Пустошкинский район - 1580/0
Пушкиногорский район - 1797/1
Пыталовский район - 1922/0
Себежский район - 2992/0
Струго-Красненский район - 2122/1
Усвятский район - 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 ноября 2022

Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области
12 ноября 2022

«Псковские музыканты лучшие»: Борис Елкин поздравил с наградой ансамбль «Сказ»
12 ноября 2022

Псковский ансамбль «Сказ» взял гран-при на фестивале народной музыки
12 ноября 2022

«Общая история»: Михаил Ведерников высказался о сносе памятника советским воинам-освободителям
12 ноября 2022

В пушкиногорской школе-интернате отметили Синичкин день
12 ноября 2022

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении
12 ноября 2022

«Тема недели»: Одна голова хорошо
12 ноября 2022

Очередной тур фестиваля детского творчества «Мы из будущего» проходит в Опочке

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...