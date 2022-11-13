Детский развивающий центр «Семья» из Печор номинирован на «Народное признание-2022»

12:11, 13 ноября 2022, ПАИ

Детский развивающий центр «Семья», который уже более двух лет работает в Печорах, номинирован на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2022». Он стал первым претендентом на награду в номинации «Сервис».

История Детского развивающего центра «Семья» началась с небольшого класса в Печорах, где его создательница Анна Зыкова занималась подготовкой детей к школе. Со временем спрос на такие занятия вырос, появились новые направления обучения, расширился штат преподавателей. Уже более двух лет «Семья» работает как полноценный развивающий центр в Печорах, а в сентябре этого года открылся его филиал в Пскове.

За время существования центра обучение в нём прошли более 300 детей. Ежегодно он выпускает только из групп по подготовке к школе более 40 учеников.

«Наша задача - подготовить ребенка к следующей ступени обучения. Это достаточно глубокая работа. Основой обучения нашего класса являются труды Ушинского, Пчелко, Бойко. Да-да, это та самая легендарная школа послевоенного времени! Классическую систему обучения мы с удовольствием сочетаем с современными методами. Работаем с другими специалистами- нейропсихологами, дефектологами, логопедами. Наша работа направлена на всестороннее развитие ребенка», - отметила Анна Зыкова.

На сегодняшний день в Печорах на базе Центра «Семья» работает мини-сад для детей с 2,5 лет, реализуются две программы подготовки к школе — одногодичная и двухгодичная, проходят развивающие занятия для детей с 4-х лет, комплексные занятия для младших школьников. Также в Центре реализуются специальные программы по улучшению качества чтения, развитию скорочтения, по чистописанию и исправлению почерка, по изучению английского языка.

При этом обучение проводится в формате мини-групп — до шести человек. В процессе организована входная, промежуточная и заключительная диагностика.

В августе 2022 года Центр «Семья» получил грант на реализацию проекта «Учись в движении». «Теперь мы сможем полноценно работать на формирование здоровой осанки, формированием правильной рабочей позы при письме», - пояснила Анна Зыкова.

Премия «Народное признание» будет присуждаться уже в 13-й раз. За предыдущие 12 лет соискателями награды стали около двух тысяч жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов. Обладателями премии стали порядка 200 номинантов.

Как и в прошлом году, «Народное признание-2022» будет присуждаться в 12-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление». Подробнее о номинациях читайте здесь.

Выдвигать на соискание награды может любой, как и претендовать на премию, главное, чтобы номинант имел непосредственное отношение к Псковской области.

Подать заявку можно до 23 декабря на странице «Народного признания», где необходимо заполнить специальную электронную форму.