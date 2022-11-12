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Происшествия

Пять пожаров ликвидировали на территории Псковской области за сутки

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 12 ноября в 11:00 в Великих Луках на улице Лесопарковая сгорел автомобиль ВАЗ-2111 2004 года выпуска. Предположительная причина – предварительно короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля.

В 11:39 в Великолукском районе в деревне Крупенино сгорел жилой дом размером 5х8 метров. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 14:11 в Локнянском районе в деревне Рысино в жилом доме размером 6х8 метров огнём повреждена кровля на площади 3 кв. метра. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 16:40 в Локнянском районе в деревне Юхово сгорело бесхозное строение размером 4х6 метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 19:32 в Новоржевском районе в деревне Дубровы на улице Запрудная сгорел гараж размером 9х10 метров и в нем автомобиль ВАЗ-21015, 2004 года выпуска. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля.

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