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Общество

Новый выпуск «Псковского телеграма Online» выйдет в прямой эфир завтра

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 14 ноября, в 11:30.

Как проходит отопительный сезон, какие объекты по линии ЖКХ были модернизированы и отремонтированы в этом году, о ходе работ на важных стройках, а также планах на следующий год ведущим программы расскажет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Также гостями передачи станут псковские старшеклассники, ставшие победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ребята поделятся впечатлениями от конкурса, который проходил на базе Международного детского центра «Артек» с 18 октября по 9 ноября, расскажут о своих проектах и планах на будущее.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 14 ноября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.

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