Себежанка заняла второе место в Международном конкурсе эстрадной песни

15:52, 13 ноября 2022, ПАИ

Второе место в Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни «ХАЛI -ХАЛО 2022» заняла себежанка Анна Яковлева, сообщает газета «Призыв».

Конкурс стартовал 11 ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан» города Новополоцка республики Беларусь. Между собой состязались 43 сильнейших конкурсанта из Беларуси, России и Армении.

Фестиваль удивил географией не только конкурсантов, но и членов жюри. Лучших вокалистов определяли 11 именитых композиторов, певцов, деятелей культуры из Беларуси, России, Латвии, Грузии и Армении.

«Неизменной была председатель жюри. Ради «Халі-Хало» Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева на время оставила подготовку к важному событию – 30-летию творческой деятельности», - подчеркивают в сообщении.

Как было отмечено членами жюри: «Такой концентрации шикарных голосов на одной сцене позавидовали бы даже организаторы Славянского базара. Выбрать лучших было очень сложно!!!».

Себежанка Анна Яковлева в старшой возрастной категории стала обладателем второго места и подарка в виде планшета.

Каждому исполнителю вручен диплом участника и памятные подарки.

Анна Яковлева и её близкие благодарят организаторов за такой праздник детства.

«Благодарим нашего педагога по эстрадному вокалу Сафронову Ольгу Леонидовну за ее любовь к своим ученикам, талант и профессионализм. Ольга Леонидовна, это и ваша победа. Благодарим отдел культуры Администрации Себежского района и лично Никандрову Марину Владимировну за веру в Анну и шанс на участие в фестивале», - слова со странички Натальи Яковлевой.