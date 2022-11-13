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Себежанка заняла второе место в Международном конкурсе эстрадной песни

Второе место в Международном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни «ХАЛI -ХАЛО 2022» заняла себежанка Анна Яковлева, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Конкурс стартовал 11 ноября во Дворце культуры ОАО «Нафтан» города Новополоцка республики Беларусь. Между собой состязались 43 сильнейших конкурсанта из Беларуси, России и Армении.

Фото: газета «Призыв»

Фестиваль удивил географией не только конкурсантов, но и членов жюри. Лучших вокалистов определяли 11 именитых композиторов, певцов, деятелей культуры из Беларуси, России, Латвии, Грузии и Армении.

Фото: газета «Призыв»

«Неизменной была председатель жюри. Ради «Халі-Хало» Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева на время оставила подготовку к важному событию – 30-летию творческой деятельности», - подчеркивают в сообщении.

Фото: газета «Призыв»

Как было отмечено членами жюри: «Такой концентрации шикарных голосов на одной сцене позавидовали бы даже организаторы Славянского базара. Выбрать лучших было очень сложно!!!».

Себежанка Анна Яковлева в старшой возрастной категории стала обладателем второго места и подарка в виде планшета.

Каждому исполнителю вручен диплом участника и памятные подарки.

Фото: газета «Призыв»

Анна Яковлева и её близкие благодарят организаторов за такой праздник детства.

«Благодарим нашего педагога по эстрадному вокалу Сафронову Ольгу Леонидовну за ее любовь к своим ученикам, талант и профессионализм. Ольга Леонидовна, это и ваша победа. Благодарим отдел культуры Администрации Себежского района и лично Никандрову Марину Владимировну за веру в Анну и шанс на участие в фестивале», - слова со странички Натальи Яковлевой.

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