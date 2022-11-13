Последствия сильного ветра устраняют в столице

20:02, 13 ноября 2022, ПАИ

Сильный ветер в минувшую субботу коснулся не только Северной столицы России – Санкт-Петербурга: там порывы ветра достигали 15-19 м/с, в Эстонии – 24 м/с, в Финляндии – 25 м/с.

Шторм добрался и до столичного региона, где задувало со скоростью до 15-20 м/с. В результате в Москве на Ботанической улице дерево упало на автомобиль, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на управу района Марфино по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

В столичном комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Жёлтый уровень погодной опасности действует в Москве и области. Ветер стихнет к понедельнику.

Напомним, что вчера сильный ветер поднял уровень воды в Неве в Санкт-Петербурге.