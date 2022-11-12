Санкт-Петербург оказался на грани наводнения

20:18, 12 ноября 2022, ПАИ

Сильный западный ветер в Санкт-Петербурге поднял уровень воды в Неве, сообщают различные Telegram-каналы Ленинградской области.

«К 14 часам вода в Неве достигла 134 сантиметров на водомерном посту «Горный институт». За полтора часа она прибавила 18 сантиметров. Наводнение в Петербурге фиксируется при превышении отметки +161 сантиметр», — сообщает «Фонтанка».

Некоторые набережные оказались под водой. Сильный западный ветер повалил как минимум один светофор и часть трубы в разных районах города.