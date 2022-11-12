Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Санкт-Петербург оказался на грани наводнения

Сильный западный ветер в Санкт-Петербурге поднял уровень воды в Неве, сообщают различные Telegram-каналы Ленинградской области.

«К 14 часам вода в Неве достигла 134 сантиметров на водомерном посту «Горный институт». За полтора часа она прибавила 18 сантиметров. Наводнение в Петербурге фиксируется при превышении отметки +161 сантиметр», — сообщает «Фонтанка».

Некоторые набережные оказались под водой. Сильный западный ветер повалил как минимум один светофор и часть трубы в разных районах города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 ноября 2022

Ключевые проекты в Пскове обозначил губернатор Псковской области

12 ноября 2022

Санкт-Петербург оказался на грани наводнения

12 ноября 2022

Возведение пристройки к школе началось в Себеже
12 ноября 2022

Встреча с поэтами прошла в Себежской библиотеке
12 ноября 2022

Медали Луки Крымского получили две медсестры из Великих Лук
12 ноября 2022

Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области
12 ноября 2022

День открытых дверей прошёл в воркаут-центре в Пскове
12 ноября 2022

Рекордно тёплую для ноября погоду зафиксировали в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...