Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области

07:21, 14 ноября 2022, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается местами по Псковской области в утреннее время сегодня, 14 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнли, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Также важно целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо учитывать возможность остановки автомобиля в пределах видимости.

«Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас», - говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.