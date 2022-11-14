Млечный Путь над часовней в Изборске снял пскович

08:59, 14 ноября 2022, ПАИ

Млечный Путь удалось запечатлеть над Поклонным крестом и часовней в Изборске. Астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов опубликовал снимки в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером небо снова прояснилось, и до восхода Луны было около часа темного времени», - написал Пётр Митрофанов.

По его слвоам, в ноябре наиболее яркую «летнюю часть» Млечного Пути можно наблюдать сразу после того, как стемнеет, для съемки это время с 18:50 и примерно до 20:00. Затем она уже заходит за горизонт. Далее «летнюю» часть Млечного Пути можно будет наблюдать примерно с февраля утром перед самым рассветом, отмечается в посте.