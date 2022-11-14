В Пскове увеличится количество техники для зимней уборки города

13:22, 14 ноября 2022, ПАИ

Подрядчик закупает технику для уборки Пскова в зимний период, ее количество увеличится. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В целом, хочется как можно больше техники, но, как показывает практика, просадка есть во дворах, там в большей степени управляющие компании отвечают за порядок, с ними проводится претензионная и воспитательная работа. В принципе, есть вся техника необходимая для поддержания города в чистоте», - рассказал Александр Грацкий и отметил, что ежедневно Пскова приводят в порядок более 150 человек. Это примерное количество задействованных работников, которое, в частности, зависит от сезона.

«С сотрудниками ГИБДД уже планово проводили совещания по подготовке к зиме. Не должно быть просадок», - сказал руководитель УГХ. Он также заметил, что в прошлом году было достаточно много снега, но «город в итоге справился».