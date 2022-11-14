Щиты для нужд Минобороны начали изготавливать в Дедовичах
В Дедовичах занялись изготовлением деревянных щитов для укрепления траншей и окопов. Работа выполняется для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Работы проводятся на территории бывшей сельхозтехники и железнодорожного тупика, вблизи «Лесник», в поселке Дедовичи.
«Объёмы выполняемых работ значительны и долгосрочны по времени. Оплата за выполненную работу производится на месте. Сейчас имеется острая потребность в работниках. Квалификая не требуется. Приглашаю всех желающих принять участие в этой важной и нужной акции», — написал глава района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
14 ноября 2022
Ответит на звонки и защитит от спама: клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент