Щиты для нужд Минобороны начали изготавливать в Дедовичах

16:17, 14 ноября 2022, ПАИ

В Дедовичах занялись изготовлением деревянных щитов для укрепления траншей и окопов. Работа выполняется для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работы проводятся на территории бывшей сельхозтехники и железнодорожного тупика, вблизи «Лесник», в поселке Дедовичи.

«Объёмы выполняемых работ значительны и долгосрочны по времени. Оплата за выполненную работу производится на месте. Сейчас имеется острая потребность в работниках. Квалификая не требуется. Приглашаю всех желающих принять участие в этой важной и нужной акции», — написал глава района.