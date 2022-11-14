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Общество

Псковичам рассказали, как изменились правила проверки счётчиков

Новый ГОСТ на счётчики воды начал действовать в России с 1 ноября. Этот документ предполагает, с одной стороны, единый стандарт проведения поверки приборов учёта, а с другой — уточняет, что такие услуги могут оказывать только организации, которые имеют аккредитацию. «АиФ-Псков» выяснил, что же изменилось для жителей Псковской области, как провести теперь поверку счётчиков и как отличить мошенников от профессиональных метрологов.

Разработкой нового ГОСТа «Государственная система обеспечения единства измерений. Счётчики воды. Методика поверки» занимался Всероссийским научно-исследовательский институт расходометрии. Если описывать его суть вкратце, то теперь любая организация, которая проводит поверку счётчиков, должна совершать одни и те же действия и использовать приборы с определёнными характеристиками.

По ГОСТу метролог должен провести внешний осмотр прибора учёта, проверить программное обеспечение счётчика (при его наличии), оценить герметичность прибора и всех соединений, при помощи эталона определить порог чувствительности счётчика. Также эксперт обязан определить относительную погрешность измерительного прибора. При этом в конце и в начале процедуры должны быть замерены температура и давление воды, температура воздуха, влажность и атмосферное давление в помещении.

«Вышедший ГОСТ — это методичка проведения работ. Это пункты а, б, в, г, которые надо сделать. Для нас, в общем-то, ничего не меняется», — заявил генеральный директор регионального центра метрологии (компания «Точный результат») Михаил Смирнов.

Он пояснил, что то, как проводится проверка, зависит от оборудования, имеющегося у метрологической компании, но в любом случае работа счётчика оценивается по прогону воды. Если аппаратура позволяет, то измерение проводится один раз, если нет — то минимум три раза. Эксперт должен проверить, сколько воды проливается и как её учитывает счётчик при минимальном, среднем и максимальном расходе. Если счётчик попал во все показатели, то метролог выписывает документы о проведённой поверке.

В ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области» («Псковский ЦСМ») уверяют, что принятый в стране ГОСТ вообще-то выполнять необязательно, потому что он носит рекомендательный характер. «Счётчики поверяются по тем методикам, которые указаны в описании типов конкретного средства измерения», — заверила наше издание главный метролог этого центра Наталья Савлук.

Михаил Смирнов заметил, что некоторые псковские компании до введения ГОСТа действительно работали по каким-то своим методикам. «Мы приходим к бабушке поверять счётчики на воду. Она нам говорит, что всё уже подготовила: и документы, и банки — одну для горячей воды, вторую — для холодной. Оказывается, что именно так проводила поверку в прошлый раз одна псковская компания: просто наливали воду в банки», — пояснил он.

Как не стать жертвой мошенников или некомпетентных фирм, какова оптимальная стоимость проверки счётчиков и другие советы читайте здесь.

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