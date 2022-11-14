Пятеро мобилизованных по ошибке псковичей вернутся домой

23:29, 14 ноября 2022, ПАИ

Рассматривать жалобы граждан и разбираться с допущенными нарушениями продолжают в регионе, несмотря на завершение всех мероприятий частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В частности, сегодня рассмотрели несколько ошибочных решений муниципальных призывных комиссий. По результатам заседания возвращаем домой трёх человек, у которых на попечении трое несовершеннолетних детей, и ещё двоих — по состоянию здоровья», — рассказал он.

Глава региона отметил, что все обращения продолжают внимательно рассматривать. «Исправляем ситуацию во всех случаях, где была допущена несправедливость», — подчеркнул он.