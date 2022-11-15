IT-специалист назвал признаки износа батареи смартфона

07:23, 15 ноября 2022, ПАИ

Износ аккумулятора смартфона, как правило, можно определить по некоторым признакам. Среди них деформация корпуса, слишком быстрая разрядка и перегрев при заряде-разряде, рассказал руководитель отдела ИТ группы компаний «Рексофт» Евгений Черток.

Он объяснил, что срок службы аккумулятора для брендовых моделей обычно составляет более двух лет, а для устройств «третьего эшелона» производителей после года батарея начинает деградировать, снижать емкость, греться, в крайних случаях даже вздуваться, пишет агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что существенно снижают срок работоспособности батареи плохие условия эксплуатации: перегрев, прямое солнце, использование «неродных» зарядных устройств, эксплуатация при высокой влажности или попадание смартфона в воду, механические повреждения.

«Батарея вздулась, если вы наблюдаете: деформацию корпуса, отслоение задней крышки или стекла, белесые пятна на экране (экран подпирается вздутием батареи)», — отметил Евгений Черток.

Если же батарея снизила емкость, продолжает эксперт, то это значит, что телефон приходится заряжать все чаще. В разделе «Параметры — Батарея» кривая разряда даже при малом количестве работающих приложений все круче уходит вниз. Больший, чем раньше, разряд батареи за ночь (при отсутствии запущенных энергоемких приложений); в норме за ночь батарея разряжается на 2-5%.

Еще один признак — это если батарея не держит заряд, а именно: зарядка не доходит до 100%, останавливается раньше. В разделе «Параметры — Батарея» видно, что после снижения остаточного заряда до 30-50% кривая «рушится» вниз.

Наконец, стоит обратить внимание и на такой важный момент, как перегрев при заряде-разряде — телефон все время теплый, а при заряде становится горячий. «Такая ситуация опасна, так как это происходит из-за разгерметизации батареи или деградации ее внутренней структуры», — резюмировал Евгений Черток.