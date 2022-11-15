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Общество

Для псковичей запустили горячую линию по вопросам оказания услуг такси

В Псковской области откроют «горячую линию» по вопросам оказания услуг такси и каршеринга. Она будет работать с 14 по 25 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Тематические консультации потребителей будут проходить с девяти часов утра до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по следующим телефонам:

  • В Пскове: 8 (8112) 62-24-77, 8 (8112) 62-25-03;

  • В Великих Луках: 8 (81153) 7-70-96, 8 (81153) 3-72-01;

  • В Невеле и Опочке: 8 (81151) 2-54-02, 8 (81138) 2-24-23;

  • В Острове: 8 (81152) 3-28-98;

  • Консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16.

В субботу, воскресенье и праздничные дни консультации не проводятся. С правами граждан в указанной сфере можно ознакомиться на сайте ведомства.

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