Импичмент грозит главе Пустошкинского района

15:26, 15 ноября 2022, ПАИ

Импичмент грозит главе Пустошкинского района Светлане Васильковой, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«У нас такого ещё не было в отношении глав муниципальных районов, но законодательство предполагает такой способ отрешения от должности. Это на самом деле реально, и это связано с неудовлетворительной оценкой деятельности главы, которую дают депутаты районного Собрания. Если это происходит неоднократно, то дальше запускается процесс досрочного прекращения полномочий в связи с тем, что глава ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Причем это происходит не волюнтаристски, а с соблюдением определенных процедур. Видимо, в Пустошкинском районе ситуация уже созрела, чтобы (не очень люблю пользоваться этим американским словом) главе объявить импичмент. Наверно, все так быстро не закончится. Может быть, это решение будет обжаловано в суде. Скорее всего потому, что, вы понимаете, там решения принимают другие люди, а не сами главы, и вот эти другие люди обязательно пойдут в суд и, скорее всего, как в 99 % случаев у них бывает, этот суд проиграют», - сказал Александр Котов.

По его словам, высока вероятность того, что в муниципалитете будут назначены досрочные выборы.