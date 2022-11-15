Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Импичмент грозит главе Пустошкинского района

Импичмент грозит главе Пустошкинского района Светлане Васильковой, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 15 ноября.

«У нас такого ещё не было в отношении глав муниципальных районов, но законодательство предполагает такой способ отрешения от должности. Это на самом деле реально, и это связано с неудовлетворительной оценкой деятельности главы, которую дают депутаты районного Собрания. Если это происходит неоднократно, то дальше запускается процесс досрочного прекращения полномочий в связи с тем, что глава ненадлежащим образом исполняет свои обязанности. Причем это происходит не волюнтаристски, а с соблюдением определенных процедур. Видимо, в Пустошкинском районе ситуация уже созрела, чтобы (не очень люблю пользоваться этим американским словом) главе объявить импичмент. Наверно, все так быстро не закончится. Может быть, это решение будет обжаловано в суде. Скорее всего потому, что, вы понимаете, там решения принимают другие люди, а не сами главы, и вот эти другие люди обязательно пойдут в суд и, скорее всего, как в 99 % случаев у них бывает, этот суд проиграют», - сказал Александр Котов.

По его словам, высока вероятность того, что в муниципалитете будут назначены досрочные выборы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

О преференциях для новых глав районов рассказал Александр Котов
15 ноября 2022

Импичмент грозит главе Пустошкинского района
15 ноября 2022

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»
12 ноября 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Одна голова хорошо
12 ноября 2022

Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области
12 ноября 2022

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на херсонском направлении
12 ноября 2022

Профсоюзные активисты вошли в состав молодёжного совета при Псковской гордуме
11 ноября 2022

Начало работы Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...