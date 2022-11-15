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Общество

Помощь юристов бесценна для детей-сирот - Валентина Чернова

За правовой помощью к нотариусам и адвокатам в основном обращаются дети-сироты, сказала начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова на брифинге в медиацентре ПАИ. 

«На площадки в основном приходят дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения от родителей. Именно у них возникает много вопросов, потому что они вступили в самостоятельную жизнь. И как раз помощь нотариусов и адвокатов здесь бесценна. Они могут помочь разрешить многие жизненные ситуации, помочь в затруднительном положении, «разрулить» вопрос в судебном заседании, составить исковое заявление, научить, как правильно обращаться в организацию. Они очень много помогают нашим ребятишкам», — рассказала Валентина Чернова.

«Если мы говорим о детях-сиротах, то в основном их вопросы касаются жилья, постановки на учет, соблюдены ли права по отношению к этому несовершеннолетнему. Обычно вопросы по социальному обеспечению задают дети, которые являются учащимися учебных заведений. Много вопросов задают по поводу алиментов. Несмотря на то, что они дети, они приходят со взрослыми вопросами. Мы рассказываем несовершеннолетним не только про права, но и про их обязанности», — отметила адвокат, член Ассоциации юристов России Анна Здановская.

Ранее сообщалось, что 18 ноября Псковская область присоединится ко Всероссийскому дню правовой помощи детям.

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