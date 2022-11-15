ВИДЕО Псковичей призвали отказаться от наркотиков

18:06, 15 ноября 2022, ПАИ

Наркомания – серьёзная проблема всего человечества, за однажды полученное краткосрочное удовольствие люди платят здоровьем, друзьями и своей жизнью. Ежегодно из-за последствий наркотической зависимости умирают десятки тысяч человек. Самым страшным в наркозависимости является то, что это фактически неизлечимая болезнь, и на неё человек обрекает себя сам.

В интернете можно найти множество историй от выживших самоубийц. Они пишут, что когда решаешься на роковой поступок – иногда одумываешься. Зависимость от наркотиков – это нечто похожее, можно передумать, но сделать что-то сложно. О том, как именно работает механизм зависимости от наркотиков, можно ли от неё излечиться и чем грозит употребление наркотиков рассказал психиатр-нарколог.