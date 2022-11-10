Пациент скорее мёртв: можно ли спастись от зависимости?

16:11, 10 ноября 2022, ПАИ

Наркомания – серьёзная проблема всего человечества, которую практически невозможно побороть. За однажды полученное краткосрочное удовольствие люди платят здоровьем, друзьями и своей жизнью. Ежегодно из-за последствий наркотической зависимости умирают десятки тысяч человек. В общей картине смертности это кажется не очень большой цифрой, но есть ряд нюансов. Самым страшным в наркозависимости является то, что это фактически неизлечимая болезнь, на которую человек обрекает себя сам.

В интернете можно найти множество историй от выживших самоубийц. Они пишут, что когда ты решаешься на роковой поступок – иногда одумываешься. Зависимость от наркотиков – это что-то похожее, ты можешь передумать, но сделать ничего не можешь.

Редкие люди, страдающие от наркотической зависимости, борются за свою жизнь довольно долго, лет по 20. Но в среднем продолжительность жизни наркозависимого – от 5 до 7 лет.

О том, как работает механизм зависимости от наркотиков, можно ли от нее излечиться и чем грозит употребление наркотиков, мы поговорили с психиатром-наркологом, заведующим мужским соматопсихиатрическим, наркологическим стационарным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Сергеем Крамаром.

Механизм зависимости

Все зависимости, которые возникают у человека, формируются через нейромедиаторную систему. Нейромедиаторы — биологически активные вещества, главная функция которых — передавать сигналы от нервных клеток. То есть нейромедиаторы — это вещества, благодаря которым нервная система общается внутри себя.

Сами нейромедиаторы отлично известны всем. Серотонин, эндорфин, адреналин — это все медиаторы. Каждый нейромедиатор в организме отвечает за свой спектр: серотонин – за эмоциональную сферу, эндорфин – за базовый внутренний комфорт, ГАМКВ-рецептор выполняет тормозную функцию. Состояние человека в определённый момент обусловлено именно нейромедиаторной системой, отмечает Сергей Крамар.

«Жизнь человека устроена очень просто. С точки зрения самого организма, состояние бывает либо плохое, либо хорошее. Вся жизнь человека крутится в глобальной системе мотивации, системе наград и наказаний. Какая мотивация у любого человека в жизни? Достигнуть награды либо избежать наказания. Это касается любого действия человека», - рассказал Сергей Крамар.

На примере

У любого человека, который впервые пробует психоактивное вещество, происходят изменения на клеточном уровне. Расскажем на примере, как именно формируется зависимость и почему организм возвращается к опыту употребления.

Возьмем школьника Петю, который первый раз в жизни получил двойку. Петя с таким еще не сталкивался, в итоге произошедшего состояние, которое он получил, отправляется в систему моделей мотивации. Какую оценку ставит себе организм? Минус.

Человек не знает, какой ему шаг сделать и какой поведенческий акт выбрать в этом минусовом состоянии, чтобы перейти в состояние плюса.

Главным при выборе поведенческого стереотипа является мировоззрение человека: внутренняя философия, система нравственных ценностей и т. д. Наш Петя знает, что врать плохо, что нужно отвечать за свои слова и поступки. Он приходит домой, говорит правду и… переходит в состоянии ещё более глубокого минуса, потому что получает от родителей по полной программе.

Это всё откладывается в памяти, и в следующий раз, когда ребёнок получает двойку, организм возвращается к своему опыту. Он говорит ему: не вздумай сделать так, как ты сделал в прошлый раз, потому что ты попадешь в еще более плохое состояние. Мальчик говорит родителям, что ему поставили пятерку, получает на мороженое, на компьютер, смартфон…

Этот поведенческий стереотип – основа формирования зависимости.

К зависимостям

У человека, который впервые пробует психоактивное вещество, происходят изменения на клеточном уровне. Через еще несколько употреблений происходят изменения и на нейрохимическом уровне, в медиаторных системах.

Отсюда можно смело сказать, что высказывания из серии «Стоит просто захотеть» или «Зависимыми становятся только слабаки» — абсолютно ложные. Изменения в случае употребления развиваются на уровне биохимии.

После первого приема клеточный уровень всегда возвращается на исходный рубеж, на этом этапе не происходит необратимых сдвигов, как и на химическом уровне. А вот на поведенческом уровне после первого приема возникает так называемая психологическая зависимость. В следующий раз, когда человек будет чувствовать себя плохо, организм обязательно вернётся к опыту употребления.

И это разрушает второй миф, согласно которому зависимость развивается только при регулярном употреблении.

«Есть такой немаловажный нюанс, как психологическая зависимость. Она возникает у любого человека. После первого контакта с любым психоактивным веществом человек из любого состояния переходит в новое состояние, которое всегда оценивается организмом как плюс. Организму кажется, что появляются дополнительные силы, ему все позволено, он все может. Это в любом случае расценивается им как переход на новый уровень. Причем, чем тяжелее наркотики, тем плюс громаднее», – отмечает Сергей Крамар.

Например, при употреблении опиатов организм ставит не плюс, а три плюса. Потому что нейромедиаторные системы, через которые действуют определенные вещества, работают каждая сама по себе. А над ними всеми стоит опиатная система, которая регулирует всю нейромедиаторную систему в организме. В таком случае происходит нейромедиаторный хаос и влечение к веществам развивается просто сумасшедшее.

Когда у человека развивается физическое расстройство, речь идёт уже о компульсивном влечении. В таком случае дозы требует сам организм. Он кричит: «Я не могу без этого», «Я сейчас умру».

Для человека с компульсивным влечением уже нет преград. Тормоза отказывают. Есть цель? Средство достижения абсолютно неважно.

А после длительного и регулярного приёма у наркомана начинает проявляться абстинентный синдром, или, по-другому, наркотическая ломка.

Кто больше подвержен зависимостям

Бытует мнение, что наркозависимость – это исключительно про неблагополучные семьи. «Ничего такого с нами не случится, у нас нормальная семья», – считает подавляющее большинство. Но наркотики не делят людей на бедных и на богатых.

Генетическая предрасположенность к употреблению имеет место. Но не из-за того, что употребляли, например, отец или мать. Дефицит медиаторной системы может быть изначально обусловлен генетически, так что тут опять же все происходит на уровне биохимии и медиаторов.

К слову, как ни странно, более склонными к формированию быстрой зависимости от психоактивных веществ являются скромные, стеснительные, необщительные люди. Довольно часто такие рождаются и в хороших семьях. У них при приёме психоактивных веществ развивается шоковое состояние из-за изменений, происходящих в организме: выбраться в таком случае почти невозможно.

Серьезное влияние на человека в плане формирования зависимостей оказывает референтная группа: люди, мнение которых для человека очень важно. Далеко не всегда это семья, сёстры и братья: это могут быть одноклассники или ребята со двора – кто угодно.

Что касается детей, они могут копировать поведение родителей. Алкоголизация и наркоманизация родителей – семейный стереотип поведения, который усваивает ребёнок. В один момент, когда он окажется в какой-то незнакомой ему стрессовой ситуации, он сможет принять решение, опираясь на то, что делали его папа или мама.

Стоит отметить, что те же самые факторы, которые способствуют формированию зависимости, могут помочь человеку выйти в ремиссию.

Как умирают наркоманы

Довольно часто зависимые люди, находясь под воздействием веществ, умирают впоследствии несчастных случаев и получения травм, несовместимых с жизнью. Употребляя психоактивные вещества, люди часто не отдают отчет своим действиям и теряют контроль над своим поведением.

При употреблении наркотиков страдает не только психика человека. Наркотики постепенно разрушают их мозг, уничтожая нервную систему.

Кроме того, наркотики стремительно оказывают влияние на весь организм человека. Больше всего страдают паренхиматозные органы: сердце, мозг, печень, почки, поджелудочная железа. Наркоманы, сидящие на синтетических наркотиках, часто умирают от остановки сердца. Однако на самом деле по мере употребления их организм буквально гниёт изнутри, после вскрытия часто оказывается, что у таких людей нет ни одного здорового органа.

«Показатели страшные. Мы берём у них кровь на анализ, отправляем в лабораторию. Мне звонят и говорят: Сергей Павлович, хватит уже присылать кровь с трупов», – отметил он.

«У большинства пациентов развивается мания преследования. В каком состоянии при этом обычно находится организм? Температура под 40 градусов, давление под 200, сердцебиение под 130. То есть мало того, что у зависимых развиваются психические проблемы, у них еще и рассыпается организм», – отметил врач.

Я не наркоман!

«Я не болен, просто сейчас сложный период в жизни»

«А что там, я и не пью особо, вот Петрович... Вот он да!»

«Я не зависимый, я брошу, когда захочу...»

Такие фразы можно часто услышать от человека, зависимого от наркотиков или алкоголя. Человек всячески пытается обмануть себя и окружающих, чтобы не испытывать боли от осознания прогрессирования болезни.

Отрицание – механизм психологической защиты, усиливающийся с каждым годом. Зависимый придумывает себе все больше причин, почему ему не нужно проходить лечение наркотической зависимости.

«Человек не хочет принимать тот факт, что он зависимый. И вот на этом дистрессе между внутренним и внешним ему надо найти какие-то вещи, чтобы из него выйти. Это так называемый механизм психологической защиты. В чем она заключается? Минимизация: «Чего я там пью? Ну, подумаешь, выпью там бутылочку за вечер-другой. Другие ведрами пьют и ничего». Проецирование. «Я пью не потому, что я алкоголик. Это жена меня довела»... Когда люди начинают про это говорить, сразу всё становится понятно», – отмечает специалист.

По этой же причине наркоманы довольно редко приходят лечиться. Как правило, это случается после того, как у них происходит какое-то серьёзное негативное событие и жизнь скатывается на самое дно. Однако и в таких ситуациях осознание может так и не прийти.

Наркозависимость – это хроническое заболевание, которое невозможно вылечить. Оно сродни язве желудка, вы можете купировать симптомы, но язва уже никуда не денется. Она может не беспокоить вас год, два, а может всю жизнь. Это зависит от многих факторов, но по большому счёту – от самого человека. Будет ли он соблюдать рекомендации врача? Соблюдать диету? Как будет жить дальше?

«Пока человек не признает проблему, сделать ничего нельзя. При любой болезни невозможно вылечить человека, если он сам этого не хочет. Если нет желания, ничего не сделаешь.

Когда человек приходит и говорит: я хочу вести нормальный образ жизни, и признает наличие проблемы, у него возникает желание, которое поначалу ничем не подкреплено. Чем больше кирпичей в фундамент этого желания будет заложено, тем больше шансов на избавление. Прошел медикаментозное лечение? Кирпич. Семья? Огромный кирпич. Работа? Еще более огромный кирпич», – считает врач.

Излечиться от зависимости, особенно на последних стадиях, невозможно, однако благодаря этим «кирпичикам» можно постараться выстроить себе лестницу наверх. Зависимые, которые прошли полный курс лечения и реабилитации, могут продолжить полноценную счастливую жизнь.

Но чудес не бывает, для таких людей каждый день – огромная ежедневная работа и сложнейшая борьба с самим собой. Кому-то удается держаться чистым несколько месяцев, кому-то – несколько лет.

Сообщи, где торгуют смертью

По последним данным, за год в России из-за употребления наркотиков умерло более 10 тысяч человек. Почти столько же семей за это время лишились близких им людей, наблюдая за их медленной и мучительной смертью.

При всем при этом за скобками остаётся огромное количество зависимых от психоактивных веществ, не ставших или не успевших обратиться за помощью. Если вы стали свидетелем распространения или немедицинского употребления наркотиков, сообщите об этом, позвонив по телефону доверия: (8112) 59-22-33 или в дежурную часть УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49.

Сообщив об этом, вы можете спасти чью-то жизнь.