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Общество

Ремонт дороги с высоким транзитным потоком идёт в Печорском районе

В Печорском районе продолжается ремонт автомобильной дороги, ведущей к знаковым туристическим объектам Псковской области, сообщает Псковскому агентству информации комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Печорском районе продолжается ремонт участка автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск протяжённостью 7 км (км 12+000 – км 19+000). Участок дороги пропускает высокий поток транзитного транспорта, а также ведёт к туристическим объектам — Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

На участке завершаются работы по восстановлению дорожного полотна, ведётся ремонт автобусных остановок, укрепление обочин и откосов. Для безопасности дорожного движения будет нанесена термопластиком и краской со световозвращающими частицами дорожная разметка. Срок завершения работ – до 1 декабря 2022 года.

Дорога относится к III технической категории с двухполосным движением. Заказчик работ — ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик — ООО «ДАФ».

Отметим, что при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области особое внимание уделяется дорогам, ведущим к туристическим объектам.

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