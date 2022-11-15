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Общество

Поджог автомобиля предотвращён в Дедовичах

Благодаря неравнодушию жителя посёлка Дедовичи предотвращен поджог автомобиля, а виновные понесли заслуженное наказание. Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Дедовичским районным судом Псковской области вынесен приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога.

Судом установлено, что 3 июля 2022 года мужчина и женщина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в посёлке Дедовичи решили совершить поджог автомобиля ВАЗ-21124, принадлежащего потерпевшему.

Подсудимые пришли к месту парковки автомобиля, облили его бензином, желая поджечь транспортное средство, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку они были замечены свидетелем, который предотвратил уничтожение чужого имущества стоимостью более 45 тысяч рублей.

Подсудимые признаны виновными в совершении данного преступления и привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.

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