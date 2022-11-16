Пушкиногорские спортсмены приняли участие в турнире по самбо

23:25, 15 ноября 2022, ПАИ

В турнире по борьбе самбо приняли участие 11 спортсменов из Пушкинских Гор, сообщает газета «Пушкинский край».

В минувшие выходные в Пскове в спортивном комплексе «Олимпийский» состоялся открытый областной турнир по борьбе самбо «Всероссийский день самбо». Как сообщил начальник отдела по спорту и работе с молодёжью Алексей Быковский, Пушкиногорский район представляли одиннадцать спортсменов.

Высокие результаты показали Александр Морозов, занявший второе место в весовой категории до 42 кг, и Александр Озеров Александр: у спортсмена третье место в весовой категории до 50 кг. Стойко боролся на протяжении всего турнира Артём Федоров: сражаясь за третье место, он уступил борцу из Великого Новгорода со счётом 2:1.

«Все спортсмены приобрели определённый соревновательный опыт. Делаем выводы и двигаемся вперёд», — подытожил Алексей Быковский.