Международный день, посвященный терпимости, отмечают 16 ноября

08:15, 16 ноября 2022, ПАИ

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвящённый терпимости, приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой-либо дискриминации. В борьбе с нетерпимостью законы необходимы, но в отдельных случаях недостаточны.

Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является, согласно декларации, воспитание, которое начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

Не меньшую роль играет и образование. Нетерпимость уходит корнями в невежество и страх. Нетерпимость также тесно связана с преувеличенным чувством собственного достоинства и гордости, будь то личной, национальной либо религиозной.