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Премия "Народное признание"

Студия танца и спорта «Эстетика движений» поборется за «Народное признание»

Студия танца и спорта «Эстетика движений» поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Коллектив подал заявку на соискание награды в номинации «Открытие». 

Студия танца и спорта «Эстетика движений» заработала в Пскове 1 апреля 2022 года. Здесь проводят тренировки и для взрослых, и для детей по кудо, аэробной гимнастике, современной хореографии, аэростретчингу, зумбе. Ещё одно направление работы – это коррекция осанки.

В студии уверяют, что тренерский состав – это люди, которые не хотят стоять на месте и стремятся каждый день становиться лучше, а своей миссией они видят раскрытие физического потенциала каждого клиента через любовь к себе, к спорту и к здоровому образу жизни. 

«В стенах нашей студии мы создаем такую атмосферу, чтобы, помимо тренировок, гости могли находить друзей, заводить полезные знакомства, а дети активно социализировались и получали большой заряд положительных эмоций. Мы хотим, чтобы занятия спортом, забота о своем теле, развитие подрастающего поколения стали частью вашей жизни!» - отмечается в заявке.

Премия «Народное признание» по итогам 2022 года будет вручена в 12 номинациях. Это «Защита», «Поступок», «Открытие», «Наша марка», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Призвание», «Рекорд», «Талант», «Событие», «Экомышление». Подробнее о том, кто и в какой номинации может претендовать на награду, читайте здесь.

Подать заявку может любой желающий, как и быть номинированным. Главное условие — претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Чтобы подать заявку, нужно до 23 декабря заполнить электронную форму на странице «Народного признания».

26 декабря на сайте ПАИ стартует первый тур народного голосования, по итогам которого будут определены по три финалиста в каждой из номинаций. Они примут участие во втором туре голосования, а также получат оценки от членов жюри премии.

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