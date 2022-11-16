Единороссы дорабатывают систему соцобеспечения для военных и их семей

11:00, 16 ноября 2022, ПАИ

Помимо федеральных мер, по инициативе депутатов партии в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

В частности, реализована инициатива партии о наделении участников и гражданских, причастных к СВО, статусом ветеранов боевых действий. Также приняты законы, защитившие боевые выплаты от списаний за долги. Увеличены пособия по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу. Военнослужащие, которые получили ранения, теперь имеют возможность продолжать службу на специальных должностях.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат», — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в письме на имя главы правительства.

В Псковской области по инициативе губернатора Михаила Ведерникова для мобилизованных введена региональная единовременная выплата, которая составляет 50 тысяч рублей.

«Все мобилизованные жители региона на два года освобождены от уплаты транспортного налога. Для детей из семей мобилизованных введено первоочередное устройство в образовательные учреждения, на время службы отца семьи освобождаются от платы за детских сад и за горячее питание в школах», — сообщил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Кроме того, в регионе работает Центр помощи семьям мобилизованных граждан, он расположен в проектном офисе «Команды 2018». В данном центре семьи призывников получают помощь специалистов по социальной защите, труду и занятости, образованию, сотрудников Пенсионного фонда, представителей банков и других организаций.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нём появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Также мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.