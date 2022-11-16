«Титан-Полимер» поддержит экологическую номинацию «Народного признания»

12:54, 16 ноября 2022, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» продолжит поддержку экологический номинации общественной премии «Народное признание - 2022». Организаторы общественной премии «Народное признание - 2022» в партнёрстве с заводом «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») снова включили «Экомышление» в число номинаций.

На победу в этой номинации могут претендовать проекты, инициативы и акции, которые направлены на сохранение и улучшение экологии и реализуются в Псковской области. Соискателями награды могут выступить все, кто заботится об экологии, – физические лица, предприятия, общественные организации и учреждения.

«Экология и сохранение окружающей природной среды остаются в центре внимания общества. Во время выдвижения соискателей премии в прошлом году мы увидели большой интерес к номинации «Экомышление», было подано 11 заявок. Это говорит о готовности бизнеса и волонтерских организаций заниматься решением экологических проблем.

Необходимо объединение усилий всех неравнодушных людей для формирования экологической культуры населения, внедрения раздельного сбора отходов, снижения уровня загрязненности территории. В этом году мы рассчитываем увидеть новые заявки и проекты среди номинантов», — отметила директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева.

10 ноября стартовал приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Талант», «Инициатива», «Призвание», «Событие» и «Экомышление». На победу в «Экомышлении» могут претендовать проекты, инициативы и акции, которые направлены на сохранение и улучшение экологии и реализуются в Псковской области. Соискателями награды могут выступить все, кто заботится об экологии, – физические лица, предприятия, общественные организации и учреждения.

Выдвигать претендентов на награду может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Возможно самовыдвижение. Главное условие — соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание».

Присылать заявки можно с 10 ноября по 23 декабря. С 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования. С 24 января по 12 февраля - второй этап голосования.