Великолукские инспекторы ГИБДД сдали кровь для пострадавших в ДТП

17:46, 16 ноября 2022, ПАИ

Акция «Подари жизнь!» прошла в Великих Луках 16 ноября, в канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акцию провел личный состав ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с ГУЗ «Великолукская станция переливания крови». Цель - привлечь внимание широкой общественности к проблемам повышения безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции сдали кровь для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.