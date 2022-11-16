Установлены подозреваемые в распылении газового баллончика в школе Острова

16:20, 16 ноября 2022, ПАИ

Круг лиц, подозреваемых в распылении газового баллончика в школе Острова, уже установлен. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава района Дмитрий Быстров.

По его словам, в совершении данного инцидента подозревают учеников 8-9-х классов. «С теми, кто это устроил, будет проведено соответствующее разбирательство с участием родителей и привлечением УМВД», — отметил Дмитрий Быстров и подчеркнул, что виновные без наказания не останутся.

Сегодня, 16 ноября, в 10:46 в помещении одной из школ Острова распылили газовый баллончик. Четверо детей были доставлены в больницу с легким отравлением. На данный момент под присмотром врачей остаются двое детей, еще 14 уже отпустили домой.

После проветривания занятия в школе возобновили. О происшествии сразу сообщили в комитет по образованию Пскова. Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова сообщила, что правоохранительные органы проводят расследование.