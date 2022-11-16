Двое пострадавших в Острове школьников остаются в больнице

16:10, 16 ноября 2022, ПАИ

Двоих из четверых детей, доставленных в больницу после распыления в школе Острова газового баллончика, уже отпустили домой. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Напомним, сегодня, 16 ноября, около 11:00 в школе Острова распылили газовый баллончик. Четверых детей доставили в больницу с легким отравлением, еще 12 отпустили домой после осмотра.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются двое школьников. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает, под присмотром врачей оставили их на всякий случай», — отметил глава муниципалитета.