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Премия "Народное признание"

Студия красоты «Стрелка» выдвинута на «Народное признание»

Псковская студия парикмахерского искусства «Стрелка» стала ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Она выдвинута на соискание награды в номинации «Сервис».

Студию парикмахерского искусства «Стрелка» полтора года назад основала в Пскове парикмахер, колорист, стилист глянцевых изданий, театральный гример - постижёр, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сибири и Дальнего Востока Мария Тихонова.

«Атмосфера у нас скорее напоминает мастерскую художника, чем салон красоты. Работа кипит, и мастера, и клиенты включены в процесс: вместе думаем, делимся идеями, творим красоту», — рассказала в своей заявке Мария Тихонова.

Она заверила, что мастера студии дружат со стилем, следят за трендами и знают историю моды, поэтому здесь готовы и воспроизвести «самый любимый гарсон или сессун из прошлого века» для бабушки и модную корейскую стрижку для девочки 15 лет. Также мастера выполняют самые сложные окрашивания, воплощают любые идеи с цветными волосами, исправляют неудачные образы в результате домашних экспериментов или обращения к непрофессионалам.  

Студия оказывает не только парикмахерские услуги, но и ведёт обучение будущих мастеров в сотрудничестве с Псковским колледжем профессиональных технологий и сервиса. Студенты здесь проходят практику, а лучшие - остаются работать после окончания ссуза.

Кроме того, студия «Стрелка» является волонтёром Российского Красного Креста и регулярно проводит благотворительные Дни красоты на базе отделения общественной организации в Пскове.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» будет вручена уже в 13-й раз. За предыдущие годы награду получили порядка 200 финалистов — это жители Псковской области, творческие коллективы, предприятия, организации.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Наша марка», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Призвание», «Сервис», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Защита», «Открытие», «Событие», «Экомышление». 

Заявку на соискание награды можно подать на специальной странице «Народного признания», где также размещена подробная информация о номинациях

Чтобы выдвинуть своего номинанта, необходимо заполнить электронную форму. Принимаются заявки до 23 декабря.

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