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Общество

Закладка капсулы времени в плюсской деревне поборется за «Народное признание»

Фото предоставлено автором заявки

Церемония закладки капсулы времени в деревне Сеглицы Плюсского района стала вторым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Событие». Акция состоялась в этом году и была приурочена к Дню России.

Её организовал местный житель Артём Степаньков. Он подготовил место закладки: организовал площадку и мемориальную табличку с напоминанием о том, когда следует вскрыть капсулу. А местный житель Василий Терентьев посадил рядом голубую ель, которая также будет напоминать о ещё одном значимом месте в деревне.

На самой церемонии собрались жители деревни Сеглицы и соседних населённых пунктов. Каждый из них смог поместить в капсулу что-то, что расскажет будущим поколениям о жизни сейчас. Также в капсулу заложили номер районной газеты Плюсский край».

Фото предоставлено автором заявки

«Эта капсула времени заложена не просто так, а для того, чтобы наши будущие поколения, открыв её, поняли, что Сеглицы — настоящая, лучшая и дружная деревня, — отметил Артём Степаньков. —  Я очень надеюсь, что через 30 лет, когда будут вскрывать эту капсулу, мы также соберёмся здесь вместе, а жителей и гостей будет ещё больше».

Премия «Народное признание – 2022» проводится уже в 13-й раз. За это время соискателями награды были почти две тысячи жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов. Обладателями статуэтки премии стали около 200 финалистов проекта.

В этом году премия будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Инициатива». Подробнее о номинациях можно почитать здесь

Соискателем награды может стать любой человек, организация, предприятие, творческий коллектив, чья деятельность связана с Псковской областью. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на странице «Народного признания».

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