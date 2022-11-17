Как оформить жилье в собственность ребенка, разъяснят псковичам

10:32, 17 ноября 2022, ПАИ

Псковский Росреестр организует горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню ребенка, сообщили в управлении Росреестра по региону.

18 ноября начальник отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина проведет телефонную консультацию по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних. Псковичи смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учета, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра, особенностях сделок с участием средств маткапитала и др.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (8112) 68-71-31 с 10:00 до 12:00.

20 ноября во всем мире отмечают Всемирный день ребенка. В этот день во всех субъектах Российской Федерации ежегодно проводится всероссийская акция — День правовой помощи детям.