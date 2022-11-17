Боеприпасы и электрошокеры не дали пронести в суды псковские приставы

10:48, 17 ноября 2022, ПАИ

Жители Псковской области пытались пронести в суды и в здания отделов судебных приставов около 1000 запрещенных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

С начала 2022 года судебные приставы выявили и пресекли попытки проноса 883 запрещенных предметов в здания суда и ОСП. В здание управления ФССП пытались пронести 99 запрещённых предметов.

«Всего выявлено и пресечено около 1000 запрещенных к проносу предметов. Среди них колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов, - говорится в сообщении. - Посетители с опасными предметами не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено».

Кроме того, с начала 2022 года судебные приставы по ОУПДС выявили 45 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Судебные приставы по ОУПДС ежедневно инструктируются по вопросам повышения бдительности при осуществлении пропускного режима и выявления запрещенных к проносу в суд предметов в ходе инструктажей перед заступлением на службу и при проверках несения службы в судах, добавили в ведомстве.