Патриотическое мероприятие в Дедовичском районе номинировано на «Народное признание»

10:54, 17 ноября 2022, ПАИ

Состоявшееся 1 августа патриотическое мероприятие в деревне Железница Дедовичского района, посвященное образованию Партизанского края в 1941 году, выдвинуто на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Событие».

В поступившей заявке отмечается, что Партизанский край был образован 1 августа 1941 года, и теперь в Железнице ежегодно в этот день проводится памятное мероприятие. В этом году оно собрало более 400 человек. Это местные жители, гости из соседних районов, Ленинградской и Новгородской областей.

У памятного знака в Железнице проходил митинг, патриотическая акция — исполнение песни военных лет «Катюша». Также была объявлена минута молчания, состоялось возложение венков и цветов к подножию памятного знака.

Затем прошел концерт творческих коллективов «Мы этой памяти верны», перед собравшимися выступили участники художественной самодеятельности и творческий коллектив «Рубеж» управления МВД России по Псковской области.

Кроме того, прошли мастер-классы по изготовлению партизанского письма-треугольника, по завариванию травяного сбора «Партизанский», была организована фотовыставка «Легендарный партизанский край», работала фотозона «Партизанский лагерь», прошла фотопрезентация «Блокадный хлеб». Участники исполняли у костра песни военных лет.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время обладателями награды в разных номинациях стали около 200 жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов.

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12 номинациях: «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Инициатива». Подробнее о том, кто может претендовать на награду в каждой из них, читайте здесь.

Приём заявок на соискание премии продлится до 23 декабря. Подать их можно, заполнив электронную форму на специальной странице «Народного признания — 2022».