ФОТОФАКТ Великие Луки начали украшать к Новому году

11:06, 17 ноября 2022, ПАИ

Набережную реки Ловать в Великих Луках украшают к Новому году, сообщает газета «Наш путь».

Ранее в Великих Луках запустили опрос по отбору общественных территорий, которые планируется дополнительно украсить к новогодним праздникам. Было предложено девять территорий: сквер на улице Дворецкой, сквер на площади Матросова, сквер на проспекте Гагарина – улице Дьяконова (Карцево), сквер на площади Калинина, сквер на улице Дружбы, сквер на улице Холмской, сквер на проспекте Ленина – улице Лизы Чайкиной (Родина), сквер на проспекте Гагарина (Мебельный комбинат), сквер у автовокзала.