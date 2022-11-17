Старые окна в псковском лицее №8 заменят на зимних каникулах

15:31, 17 ноября 2022, ПАИ

Старые окна в многопрофильном правовом лицее №8 в Пскове заменят на зимних каникулах. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава города Борис Елкин, передает корреспондент ПАИ.

Всего в школе необходимо заменить 119 окон. На эти цели требуется около 400 тысяч рублей.

«Фрамуги огромные, открываем их проветривать и страшно, что стекло вывалится. Представляете, какая обстановка, какая ситуация, - пожаловалась заявительница. - Жалко детей, на самом деле, хотим учиться. Но в классе либо жарко, душно, либо зимой очень холодно наоборот. Помогите нам пожалуйста».

Борис Елкин уточнил, что частичная замена рам начнется уже на зимних каникулах. Затем окна помеяют везде, где это необходимо.

