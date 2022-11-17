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Премия "Народное признание"

Наталья Большакова с проектом по сохранению фольклора претендует на «Народное признание»

Доцент Псковского государственного университета Наталья Большакова выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Инициатва». Она номинирована на награду за проект, которым занимается с 2003 года, направленный на изучение, хранение и популяризацию нематериального культурного наследия Псковской области - фольклора и народной речи. Это научно-образовательная лаборатория ПсковГУ «Социогуманитарная регионика». 


Научно-исследовательские и социальные проекты лаборатории неоднократно становились победителями престижных конкурсов, в том числе и международных. Все проекты, инициированные лабораторией, имеют региональную направленность, представляя Псковскую область на различных научных и образовательных площадках. Только за последние три года при поддержке различных фондов была реализована серия инициатив: «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне», «Субкультура детства в дискурсе устной истории, языке и фольклоре Витебско-Псковского пограничья ХХ – начала ХХІ века», «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона». 

В 2022 году сотрудники лаборатории участвуют в таких масштабных проектах ПсковГУ, как «Молодежная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето», «Без срока давности», «Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье». 

На основе архива лаборатории и при непосредственном участии ее сотрудников были реализованы два уникальных проекта, посвященных псковской сказке: «Псковские сказки для детей» и «Сказки и легенды Псковского края».

Диалектный и фольклорно-этнографический архив лаборатории является уникальным объектом нематериальной культуры Псковского региона. Благодаря значительному объему, разнообразию, региональной направленности и уровню хранения, архив лаборатории обладает большой научной, художественной и историко-культурной ценностью.

По инициативе лаборатории с целью сохранения и квалифицированной презентации архива ведется целенаправленная работа по цифровизации экспедиционных материалов. В рамках этой программы созданы и получили свидетельства о государственной регистрации 6 электронных баз данных, которые размещены на сайте лаборатории «Язык и культура в коммуникативном пространстве Псковщины». Помимо этого сайта, сотрудники лаборатории создали и поддерживают еще два портала: лингвоэтнографический «Традиционный мир псковских крестьян» и образовательный «Русский язык от А до Я». 

Результаты научной и научно-просветительской деятельности лаборатории отражены в статьях, монографиях, словарях, библиографических указателях. Свою книжную продукцию лаборатория неоднократно представляла на областной книжный конкурс и получала награды: диплом XXI Областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2016» «За сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия Псковского края», диплом XXIII Областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2018» «За сохранение традиций народной культуры». 

В этом году вышла в свет книга «Сказки и легенды Псковского края», которую подготовили сотрудники лаборатории. Она была издана по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Общественную премию Псковской области «Народное признание» Псковское агентство информации проводит уже в 13-й раз. За эти годы награды были удостоены порядка 200 жителей региона, организаций, предприятий, творческих коллективов.

Сейчас идёт приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2022». Отправить их можно до 23 декабря через специальную страницу премии, где размещен электронный бланк.

Награда будет присуждаться в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь. Это «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Инициатива».

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