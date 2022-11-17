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Политика

Михаил Ведерников вошел в тройку лидеров рейтинга глав СЗФО в октябре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третью строчку рейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа по версии компании «Медиалогия», поднявшись на четыре строки.

Лидерами по медиаиндексу в Северо-Западном федеральном округе стали также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (1 место) и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (2 место). Таким образом, они сохранили свои сентябрьские позиции.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 40 место из 89, улучшив позиции на 19 пунктов.

В октябре Михаил Ведерников провел совещание по вопросам частичной мобилизации; посетил готовящийся к открытию Музей оккупации Псковской области в 1941-1944 годах. По поручению губернатора в Пскове открылся Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих. Также он обсудил подготовку к введению универсального пособия с января 2023 года.

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