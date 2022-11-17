Появился первый претендент на «Народное признание» в номинации «Экомышление»

18:04, 17 ноября 2022, ПАИ

Появился первый претендент на общественную премию «Народное признание – 2022» в номинации «Экомышление»: это проект изготовления из переработанного пластика уличной мебели и малых архитектурных форм, который в Псковской области под брендом «Умная среда» реализует индивидуальный предприниматель Арсений Шишкин.

В своей заявке бизнесмен рассказал, что на заводе пластиковые отходы смешивают с песком и получают полимерпесчаный композит. Он отметил, что производство является полностью экологичным, поскольку при изготовлении не выделяются вредные элементы, которые обычно образуются при нагреве.

Сейчас на предприятии производят более 40 видов скамеек, урны разнообразных форм, кашпо для цветов, оборудование для мест для курения, автобусные остановки, продукцию ритуального направления — оградки, столики, скамейки.

Предприниматель уверяет, что все изделия в дальнейшем также можно переработать, поэтому своим клиентам в случае поломки изделия компания рекомендует сдать детали на производство и получить новые взамен. «Стопроцентная перерабатываемость позволяет давать нашим клиентам пожизненную гарантию», — пояснил он.

Также, по словам Арсения Шишкина, вся продукция обладает антивандальными свойствами: за счёт песка она получается очень крепкой и тяжёлой. Кроме того, изделия не гниют, не подвержены грибку, не горят, выдерживают любые перепады температур.

Недавно одну из скамеек, произведённых из переработанного пластика, установили в Пскове на автобусной остановке на площади Ленина, также экомебель теперь можно увидеть на территории завода «Титан-Полимер».

По итогам 2022 года премия «Народное признание» будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление». Подробнее о них читайте здесь.

Претендовать на награду может любой человек, предприятие, организация, творческий коллектив, главное условие — соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Никаких ограничений по тому, кто может выдвигать номинантов, также нет.

Подать заявку на участие можно на специальной странице «Народного признания». Для этого необходимо заполнить электронную форму Заявки принимаются до 23 декабря.