Начались работы по установке модульной бани в Пыталово

18:46, 17 ноября 2022, ПАИ

Сегодня начаты работы по установке модульной бани в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь» с ссылкой на главу Пыталовского района Веру Кондратьеву.

Подрядная организация ООО «Строй-РП» сегодня начала работы по монтажу свайного фундамента для городской модульной бани. Монтаж должен осуществиться в соответствии с договором в течение 15 рабочих дней.

Подготовлены документы о техническом присоединении к электроснабжению. Специалистами МП «Пыталовские теплосети» и АО «Газпром теплоэнерго Псков» определены точки подключения сетей водоснабжения и водоотведения.

В начале декабря будет осуществлена доставка основных модульных элементов бани и их сборка, наладка, устройство пандуса и облицовка цоколя. Сроки работ по контракту — до 20 декабря текущего года.

Напомним, что на строительство модульной бани губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было выделено 17 млн рублей.