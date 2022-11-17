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Общество

Начались работы по установке модульной бани в Пыталово

Сегодня начаты работы по установке модульной бани в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь» с ссылкой на главу Пыталовского района Веру Кондратьеву.

Подрядная организация ООО «Строй-РП» сегодня начала работы по монтажу свайного фундамента для городской модульной бани. Монтаж должен осуществиться в соответствии с договором в течение 15 рабочих дней.

Подготовлены документы о техническом присоединении к электроснабжению. Специалистами МП «Пыталовские теплосети» и АО «Газпром теплоэнерго Псков» определены точки подключения сетей водоснабжения и водоотведения.

В начале декабря будет осуществлена доставка основных модульных элементов бани и их сборка, наладка, устройство пандуса и облицовка цоколя. Сроки работ по контракту — до 20 декабря текущего года.

Напомним, что на строительство модульной бани губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было выделено 17 млн рублей.

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