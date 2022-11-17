Вопросы о качестве плитки в переходах задают великолучане

21:02, 17 ноября 2022, ПАИ

Качеством плитки в подземных переходах обеспокоены жители Великих Лук, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



На финишном этапе находится строительство подземных пешеходных переходов. Уже нанесена дорожная разметка на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова, внутри пешеходных переходов завершаются отделочные работы.



У великолучан много вопросов насчет качества плитки в подземных тоннелях. «Скоро зима, и есть вероятность, что туда будет тяжело спуститься из-за скользкой плитки. Какие меры предприняты сегодня, чтобы великолучане передвигались по пешеходным переходам безопасно. И будут ли установлены пандусы для инвалидов?» - такой вопрос поступил от нашей читательницы Галины К.



Как пояснил глава Администрации города Андрей Беляев, керамогранитная плитка на переходах уложена согласно межгосударственному стандарту. Она изготовлена методом пластического формования и полусухого прессования и предназначена для отделки наружных стен и полов согласно ГОСТ и сертификату соответствия. Для защиты от атмосферных осадков над входами в переходы устроены навесы из поликарбоната.



Что же касается пандусов, то согласно проектной документации будут установлены пандусы для детских колясок. Для маломобильных групп населения - подъемные платформы с поручнями, которые возможно использовать как перила для предотвращения падения при спуске и поднятии.