Улицы Великих Лук украшают к Новому году

00:23, 18 ноября 2022, ПАИ

Монтаж украшений города к Новому году проходит в Великих Луках, сообщает Глава города Великие Луки Николай Козловский.

Уже сейчас специалисты монтируют праздничные консоли, которых, в общей сложности, будет размещено 140 единиц. Затем приступят к развешиванию гирлянд, - их в этом году будет более 300.

Кроме того, в разных общественных местах будут установлены 7 светящихся арок, два фонтана и 6 новогодних фигур. На главной сцене города разместят 5 светящихся шаров. А также будут размещены 5 светящихся растяжек и 35 консолей на проспекте Ленина, консоли на центральной площади города, гирлянды и шары на городской ёлке, ограждение для ели и световой занавес на фасаде здания администрации.

«В последние два года, благодаря, в том числе и вашим объективным замечаниям, мы изменили и усилили работу по украшению городских улиц к Новому году», - поделился Николай Козловский

Саму же главную ель Администрация города планирует доставить в Великие Луки в двадцатых числах декабря. Всё зависит от погодных условий. В этот раз главный новогодний символ приедет к нам из Куньинского района.

Кроме того, по традиции ёлки будут установлены во дворах по инициативе общественных советников Главы города.