Нарушения обнаружились на железной дороге в Новосокольническом районе
Прокуратура обнаружила нарушения на Новосокольнической дистанции пути ОЖД. Как сообщили Псковскому агентству информации в Великолукской транспортной прокуратуре, организация не обеспечивает содержание железнодорожных путей в надлежащем состоянии, отсутствует безопасность функционирования стрелочного перевода.
Транспортный прокурор внёс представление начальнику дистанции пути. По результатам его рассмотрения неисправности устранены, виновный сотрудник привлечён к дисциплинарной ответственности.
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