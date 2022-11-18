Новые светофоры появятся на улице Новгородской в Пскове

13:22, 18 ноября 2022, ПАИ

Новые светофоры появятся на улице Новгородской в Пскове. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал депутат по округу № 3 Иван Мешков.

По его словам, светофоры появятся в следующем году, также планируется произвести ремонт дорожного покрытия.

Помимо этого, депутат рассказал об уже проделанной в округе работе. Так, была отремонтирована проезжая часть на улицах Майской, Хвойной и других, по желанию граждан обустроили пешеходные зоны в районе Любятово.

Также были отремонтированы три дороги в районе Козьего брода. Идёт замена кровли левого и правого крыла в школе № 9. В следующем году предполагается произвести отсыпку дорожного покрытия в районе Завокзалья (Болото). «В нём много нюансов, например, дублер по Крестовскому шоссе в очень нехорошем состоянии. Сейчас ведем переписку с администрацией, так как этот объект надо приводить в порядок», — рассказал Иван Мешков.