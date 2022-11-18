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Общество

Капремонт дороги в Псковском районе завершится в этом году

В Псковском районе продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Псков - Большая Дуга - Стороп. Рабочие планируют завершить работы в декабре этого года, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приводится участок дороги км 6+100 - км 7+200. Работы проводит «Псковавтодор».

Дорога проходит по Псковскому району к деревне Купровщина с выходом на Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь. «Объект имеет важную социальную составляющую, так как по нему проходит регулярное автобусное сообщение», - отметили в комитете.

Уже выполнены работы по очистке местности от кустарника и деревьев, произведены земляные работы, устройство водопропускных труб, водосбросов по откосу насыпи, обновлены тротуары, остановки и съезды. Кроме того, дорожники заменили конструкцию дорожной одежды и уложили три слоя асфальтобетона: верхний слой основания толщиной 7 см и еще два слоя покрытия по 5 см. Для безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Сейчас проводится установка пешеходного ограждения, дорожных знаков. Рабочие укрепляют обочины, бровки земельного полотна и откосы растительным грунтом с посевом трав. В ближайшее время планируется приступить к установке сигнальных столбиков и укрепительным работам на трубах.

Также в рамках нацпроекта будет установлено внешнее освещение на автобусных остановках. На сегодняшний день уже заключен контракт на выполнение этих работ.

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