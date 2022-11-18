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Премия "Народное признание"

Бренд WoolHouse претендует на «Народное признание» в номинации «Наша марка»

Фото: WoolHouse

Бренд изделий из натуральной шерсти овец-мериносов WoolHouse стал первым претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Наша марка».

В поступившей организаторам заявке отмечается, что бренд  WoolHouse 13 лет назад основало в Пскове ООО «Кампотекс». Сейчас у компании есть собственная швейная фабрика в Острове и  швейный цех в Пскове. Здесь выпускают мягкие пледы, уютные тапочки, теплые жилеты.

Фото: WoolHouse

Изделия под маркой WoolHouse известны далеко за пределами Псковской области, их покупают по всей стране – от Хабаровска до Калининграда, от Мурманска до Краснодара. 

«WoolHouse – это бренд, проверенный не только временем, но и тысячами благодарных покупателей. И на каждой этикетке мы с гордостью указываем: «Сделано в Псковской области. От природы с любовью», – подчеркнули в компании «Кампотекс».

Премия «Народное признание» присуждается с 2010 года. За это время её обладателями уже стали порядка 200 жителей Псковской области, компаний, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года список награждённых пополнят ещё 12 соискателей. Именно такое количество номинаций есть у премии в этом сезоне. С их списком и условиями выдвижения можно ознакомиться здесь.

Чтобы стать претендентом на «Народное признание», нужно до 23 декабря заполнить электронную форму на специальной странице «Народного признания».

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