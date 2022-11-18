89-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

18:01, 18 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал важный указ, который уравнивает в правах контрактников, добровольцев и мобилизованных, воюющих в зоне СВО. Этого указа ждали с самого начала частичной мобилизации, теперь он принят и, что важно, действует «задним числом». Об этом и непрекращающейся поддержке как наших военных, так и бериславцев — в новом выпуске программы «Псковский телеграм».

Ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев также обсудят изгибы сюжета вокруг «ничейной» ракеты в Польше, музыкальный слух Псковской области, а также слухи вокруг новогодних корпоративов — так быть им или нет?

«Псковский телеграм» - проект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном телеграм-просранстве. Выпуски программы выходит еженедельно по пятницам в 18:00 мкс на портале ПАИ, а также официальной группе агентства в ВК, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».