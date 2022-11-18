«Это наше прошлое»: Антон Сергеев — о зеркальных мерах в отношении эстонских памятников

18:11, 18 ноября 2022, ПАИ

О возможности зеркальных мер в отношении эстонских памятников, а именно о возможности сноса обелиска Славы в Великих Луках высказался советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Луки FM».

«Я считаю, что не нужно опускаться до такого уровня, на котором находятся власти Эстонии. Не люди, не граждане, а именно власти. Они — нелюди. То, что они творят, — надругательство над памятью, это в том числе задевает чувства людей, проживающих в Эстонии, потому что отцы и деды эстонцев тоже ковали свободный мир и победу над фашизмом. Они надругались таким образом не только над нами, но и над своими гражданами», — сказал советник Антон Сергеев.

Он отметил, что граждане России не должны отвечать такими же поступками. «Это всё наследие, наше прошлое, и его надо помнить, поэтому мы не должны уподобляться этим нелюдям, которые сейчас являются властью Эстонии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Эстонии решили демонтировать более 320 памятников советским солдатам.